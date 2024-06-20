Глава ЦМД "Новокосино" Митрюк: Суздальский пруд должен быть комплексно благоустроен

Фото: vk.com/Людмила Митрюк

Суздальский пруд должен быть комплексно благоустроен. Об этом заявила руководитель Центра московского долголетия (ЦМД) "Новокосино" Людмила Митрюк в ходе общения с жителями района, передает Агентство "Москва".

"Мы часто встречаемся с жителями района, общаемся с многодетными родителями, с родителями детей-инвалидов, которые постоянно озвучивают очень важные предложения, как сделать наш пруд еще лучше. Вместе с жителями, депутатами наша задача сделать все, чтобы Суздальский пруд попал в программу комплексного благоустройства как можно скорее", – рассказала Митрюк.

Суздальский пруд – одно из самых популярных мест для отдыха горожан. Жители постоянно гуляют здесь с детьми, кормят уток, отдыхают. В 2019 году здесь проводили работы по благоустройству берегов пруда и очистили дно водоема. Однако, по словам жителей, для полноценного комфортного отдыха здесь не хватает многого: например, можно установить навесы для защиты от солнца, обновить детские площадки на территории у пруда, построить безопасную зимнюю горку. Кроме того, отремонтировать нужно и пешеходную зону вдоль бульвара между домами улицы Новокосинская, до 11 и улицы Новокосинская, дом 9 и бульвара от улицы Николая Старостина, дом 9 к Суздальскому пруду. Также пруд не оборудован для маломобильных жителей. Здесь нет пологих спусков, пандусов для мам с колясками – по крутым лестницам невозможно спуститься к водной глади.

В ближайшее время в Новокосино жители начнут собирать подписи, чтобы программу комплексного благоустройства на 2025 год, по возможности, пересмотрели и включили в нее Суздальский пруд.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на востоке Москвы в 2024 году будет благоустроено около восьми общественных пространств, включая жилые кварталы, площади и скверы. Например, на месте расположенной у дома 5/7 по Преображенской улице спортивной площадки и тренажерной зоны будет организована большая игровая территория для детей разных возрастов с канатной башней, комплексом для скалолазания, полосой препятствий, батутами и каруселями.