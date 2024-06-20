В Москве пройдет мастер-класс о стиле в рамках главного летнего фестиваля

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Основатель одного из столичных салонов красоты Дмитрий Винокуров приглашает жителей и гостей Москвы на мастер-класс "Стильное лето". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный департамент торговли и услуг.

Представитель бьюти-индустрии расскажет участникам о своей профессии, основных трендах в стрижках и укладках и секретах ухода за волосами. Мероприятие состоится 24 июня в 16:00 на Страстном бульваре.

В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" москвичи могут бесплатно арендовать площадку для проведения мероприятий. Как отметил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, столица активно привлекает бизнес, в том числе бьюти-предприятия к участию в городских мероприятиях. Сотни бесплатных для бронирования площадок организованы по всей Москве.

"Любой москвич, в том числе предприниматель может на этих площадках провести лекцию или мастер-класс. Таким образом, горожане получают возможность посетить интересное мероприятие, а бизнес – безвозмездно прорекламировать свои услуги", – сообщил Немерюк.

Различные мероприятия и выставки являются одной из городских мер поддержки индустрии красоты наряду с конкурсами на лучшее праздничное оформление витрин и фасадов, предоставлением различных льгот и грантовыми программами для предприятий, которые украсят свои заведения и веранды цветами.

Ранее жителей и гостей столицы пригласили принять участие в фестивале "Дружба народов", который пройдет с 4 по 7 июля в Государственном центральном музее кино на ВДНХ.

До этого сообщалось, что в пространстве трека "Москва – город настоящего будущего" на выставке-форуме "Россия" для гостей с 20 по 27 июня подготовили творческие мастер-классы, спортивные занятия, дискуссию о нейросетях и живую музыку. Мероприятия пройдут в павильоне № 75 на ВДНХ.