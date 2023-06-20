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11:02

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Красную площадь и Мавзолей Ленина закроют для посетителей 24 июня

Фото: depositphotos/ActiActi

Красная площадь и Мавзолей Ленина не будут доступны для посетителей 24 июня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСО РФ.

"24 июня допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с проведением мероприятий", – сообщается в публикации.

Ранее стало известно, что на 24 июня в Парке Горького запланирован традиционный праздник выпускников.

Как отметил Сергей Собянин, попасть в этот день в парк смогут только выпускники и их сопровождающие. Для них подготовлена большая программа. На территории парка будут работать интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки.

Праздник начнется в 20:00 24 июня и продлится до 06:00 25 июня. Проход будет возможен по индивидуальному браслету с QR-кодом.

Общегородской выпускной пройдет в Парке Горького в ночь с 24 на 25 июня

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