Ряд участков на МКАД будут перекрыты ночью с 18 по 21 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение по ряду участков МКАД с 18 до 21 июня в период с 01:00 до 05:00 будет недоступно из-за проведения строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Как указано в уведомлении, 18 июня на МКАД будет перекрыт участок от съезда с внутренней стороны на Бусиновский проезд в центр до съезда с внутренней стороны на Бусиновский проезд в область.

19 июня движение будет недоступно от съезда МКАД с Проектируемого проезда №5450 до Дорожной улицы, а также на съезде с Проектируемого проезда №5450 на внутреннюю сторону МКАД.

Что касается 20 июня, то строительные работы сделают недоступным участок МКАД от шоссе Энтузиастов до Щелковского шоссе, а также на съезде с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону МКАД.

21 июня перекроют участок от съезда с внутренней стороны МКАД на Сколковское шоссе до съезда с Можайского шоссе на внутреннюю сторону МКАД, а также на съезде на внутреннюю сторону МКАД.

Ранее сообщалось, что участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют в выходные 17–18 июня.

Уточняется, что ограничения необходимы, поскольку в эти даты будут проводиться ремонтные работы на станциях "Боровицкая" и "Полянка". Планируется окрасить своды, поменять лампы, а также привести в порядок элементы пассажирской инфраструктуры.

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