Москва онлайн покажет весенний велофестиваль

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть Московский велофестиваль. Маршрут в 16 километров будет пролегать от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу.

В этом году в столице пройдут еще три велофестиваля – ночной, осенний и зимний.

Смотрите прямую трансляцию 21 мая в 12:45 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.