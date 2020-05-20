Педагогические вузы Москвы проведут вступительные онлайн-экзамены

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский городской педагогический университет и Московский педагогический государственный университет организуют вступительные испытания для абитуриентов в виде онлайн-экзаменов. Об этом Агентству "Москва" рассказали в приемных комиссиях учреждений.

В подобном формате экзамены в МГПУ и МПГУ примут впервые. "Экзамены будут проводиться в августе для очной и очно-заочной форм обучения. В сентябре – для заочной формы обучения. Это будут список вопросов и тесты закрытого типа, когда надо выбрать полный правильный ответ из предложенных", – сообщил заместитель начальника управления по организации приема поступающих в МПГУ Борис Горскин.

Дистанционный режим выбрали в связи с распространением коронавируса. По словам ответственного секретаря приемной комиссии МГПУ Евгения Татаринцева, в сроках сдачи экзаменов могут быть корректировки. "В соответствии с нормативными требованиями, внутренние вступительные испытания по программам бакалавриата должны проводиться в формате, приближенном к ЕГЭ", – уточнил он.

Отмечается, что Московский государственный психолого-педагогический университет также примет экзамены в дистанционном формате. Порядок и форма вступительных испытаний еще неизвестны.

Ранее сообщалось, что вузы будут сами устанавливать порядок вступительных испытаний. Приемная кампания на 2020/21 учебный год пройдет с рядом особенностей, касающихся предоставления документов, сроков приема, проведения вступительных испытаний.

При этом ряд высших учебных заведений России отказался от проведения госэкзаменов. Такое решили приняли те вузы, которые могут отказаться от госэкзаменов в соответствии с образовательным стандартом.