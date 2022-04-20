Витражные системы используют при оформлении бизнес-центра в городе-парке "СберСити"

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Несколько видов витражных систем остекления используют при отделке бизнес-центра в городе-парке "СберСити" в Рублево-Архангельском. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Каждый проект в Рублево-Архангельском уникален, например, в данном случае для отделки используется несколько витражных систем, которые позволяют расположить профили под разными углами, создав на фасадах волны", – рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Он также отметил, что проектом предусмотрено создание углубленных внутрь здания треугольных террас, которые специально выделят бронзовым цветом. Кроме того, при оформлении некоторых окон будет использован метод шелкографии.

Высота нового делового центра составит семь этажей, они будут объединены общим атриумом. Общая площадь здания составит 24 тысячи квадратных метров. Также предусмотрена двухуровневая подземная парковка.

Ранее в пресс-службе столичного Стройкомплекса рассказали, что в составе делового центра "Москва-Сити" идет строительство небоскреба Moscow Towers. Многофункциональный комплекс будет представлять из себя 62-этажное здание с офисами, торговыми площадями и апартаментами.

