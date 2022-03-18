Деловой комплекс у станции метро "Савеловская" оснастят панорамным остеклением

Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Возле станции метро "Савеловская" возведут административно-деловой комплекс, сообщает пресс-служба Москомархитектуры. Архитектурный проект предусматривает две современные 100-метровые башни с панорамным остеклением, расположенные зеркально друг к другу.
Появятся башни на улице Двинцев. Их объединят функциональным стилобатом. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, комплекс станет архитектурной доминантой динамично развивающегося района.
"Появление нового бизнес-центра в этом районе следует развитию города по принципу полицентричности, когда в центре – крупный транспортный хаб, вокруг него формируется инфраструктура, в том числе торговая и офисная, а замыкают круг жилые проекты. При таком симбиозе выигрывает и город, и его жители, которые получают всю необходимую инфраструктуру в шаговой доступности", – заявил Кузнецов.
Общая площадь объекта составит 93 тысячи квадратных метров. Офисные здания построят с использованием современных инженерных систем, для оптимального уровня инсоляции окна будут в пол. В зданиях будет возможность естественного проветривания и элементы биофильного дизайна.
В стилобатной зоне бизнес-центра расположатся рестораны и кафе с летними верандами, столовая для офисных сотрудников, фитнес-центр и другие объекты торговой галереи, которые будут доступны как офисным сотрудникам, так и жителям района.
Ранее сообщалось, что "Большой Сити" появится в столице в ближайшие 6–7 лет. Речь идет не только о самом деловом центре, но и о прилегающих промышленных и жилых территориях.
Готовый бизнес-центр займет площадь в 249 тысяч квадратных метров. Строители возведут две башни на общем 7-этажном стилобате – Time Tower (61 этаж) и Space Tower (34 этажа). Под офисы в готовом бизнес-центре выделят 141 тысячу квадратных метров. Еще по 10 тысяч квадратных метров отведут под ретейл и коворкинги.
Собянин осмотрел ход строительства бизнес-центра "iCity деловые небоскребы"
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