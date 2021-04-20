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Москва 24

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Город

17:31

Массовое цветение первоцветов началось в лесопарках Москвы

город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали о начале массового цветения первоцветов на природных территориях Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

В Битцевском лесу специалистам уже удалось зафиксировать цветение чистяка весеннего и медуницы неясной, а в Измайловском лесу уже можно увидеть ветреницу лютичную и хохлатку. А в Серебряном бору была замечена редчайшая печеночница благородная.

"Ранее Мосприрода отмечала цветение подснежников, мать-и-мачехи, крокусов", – рассказали в ведомстве.

Там отметили, что на природных территориях столицы вскоре начнется активный расцвет хохлаток полых, плотных, промежуточных и Маршала, а в конце апреля расцветут калужница, морозник, гусиный лук и примула.

А в середине мая москвичи смогут пронаблюдать за цветением чины весенней, ландышей, вероники весенней, горицвета кукушкина, купальницы европейской.

Также в ведомстве напомнили, что многие из первоцветов занесены в Красную книгу. В связи с этим всем желающим увидеть растения стоит ограничиться фотографированием, потому что срывать краснокнижные первоцветы запрещено, отметили специалисты.

Ранее из-за цветения ольхи и орешника Москву накрыл пыльцевой дождь. По данным специалистов, ольха и орешник вступили в наиболее активную стадию пыления, из-за чего в городском воздухе ожидается высокий уровень аллергенов.

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