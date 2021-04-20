Массовое цветение первоцветов началось в лесопарках Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды рассказали о начале массового цветения первоцветов на природных территориях Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
В Битцевском лесу специалистам уже удалось зафиксировать цветение чистяка весеннего и медуницы неясной, а в Измайловском лесу уже можно увидеть ветреницу лютичную и хохлатку. А в Серебряном бору была замечена редчайшая печеночница благородная.
"Ранее Мосприрода отмечала цветение подснежников, мать-и-мачехи, крокусов", – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что на природных территориях столицы вскоре начнется активный расцвет хохлаток полых, плотных, промежуточных и Маршала, а в конце апреля расцветут калужница, морозник, гусиный лук и примула.
А в середине мая москвичи смогут пронаблюдать за цветением чины весенней, ландышей, вероники весенней, горицвета кукушкина, купальницы европейской.
Также в ведомстве напомнили, что многие из первоцветов занесены в Красную книгу. В связи с этим всем желающим увидеть растения стоит ограничиться фотографированием, потому что срывать краснокнижные первоцветы запрещено, отметили специалисты.
Ранее из-за цветения ольхи и орешника Москву накрыл пыльцевой дождь. По данным специалистов, ольха и орешник вступили в наиболее активную стадию пыления, из-за чего в городском воздухе ожидается высокий уровень аллергенов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: