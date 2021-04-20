Бизнес-форум по развитию бизнеса Москвы пройдет на смотровой площадке PANORAMA360

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
21 апреля 2021 года состоится бизнес-форум, посвященный вопросам развития бизнеса и туризма Москвы в постпандемийную эпоху. Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.
Форум пройдет на самой высокой смотровой площадке в Европе PANORAMA360, отмечающей в этот день ровно три года со дня открытия.
Мероприятие посетят представители департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, комитета по туризму, ВДНХ и парка "Зарядье". Кроме того, к форуму присоединятся представители Эйфелевой башни и Берлинской телебашни.
Гости форума обсудят проблемы и вызовы перед туристской отраслью, обменяются опытом и наработками в сфере бизнеса. Самой важной темой обсуждения станет международный диалог с европейскими партнерами.
PANORAMA360 находится на 89-м этаже башни "Федерация" "Москва-Сити" и входит в Международную федерацию высотных башен мира. В 2019 году PANORAMA360 стала лауреатом премии Москвы в номинации "Туризм".
Ранее стало известно, что форум представителей креативных индустрий и интеллектуальной собственности IPQuorum 2021 состоится 26–27 апреля в технопарке "Сколково". Мероприятие пройдет в формате Tech for Content. Темой деловой программы станут новые технологии для производства, дистрибуции и монетизации контента.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: