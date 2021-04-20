Бизнес-форум по развитию бизнеса Москвы пройдет на смотровой площадке PANORAMA360

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 апреля 2021 года состоится бизнес-форум, посвященный вопросам развития бизнеса и туризма Москвы в постпандемийную эпоху. Об этом сообщает информационный центр правительства Москвы.

Форум пройдет на самой высокой смотровой площадке в Европе PANORAMA360, отмечающей в этот день ровно три года со дня открытия.

Мероприятие посетят представители департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, комитета по туризму, ВДНХ и парка "Зарядье". Кроме того, к форуму присоединятся представители Эйфелевой башни и Берлинской телебашни.

Гости форума обсудят проблемы и вызовы перед туристской отраслью, обменяются опытом и наработками в сфере бизнеса. Самой важной темой обсуждения станет международный диалог с европейскими партнерами.

PANORAMA360 находится на 89-м этаже башни "Федерация" "Москва-Сити" и входит в Международную федерацию высотных башен мира. В 2019 году PANORAMA360 стала лауреатом премии Москвы в номинации "Туризм".

Ранее стало известно, что форум представителей креативных индустрий и интеллектуальной собственности IPQuorum 2021 состоится 26–27 апреля в технопарке "Сколково". Мероприятие пройдет в формате Tech for Content. Темой деловой программы станут новые технологии для производства, дистрибуции и монетизации контента.