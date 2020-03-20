Мировой рекорд по одновременно работающим тоннелепроходческим щитам зафиксировали в Москве

Фото: stroi.mos.ru

В Москве зафиксировали мировой рекорд по самому большому количеству тоннелепроходческих комплексов, работающих одновременно на одном проекте, а именно на столичном метрополитене, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева.

Он подчеркнул, что в настоящий момент на различных площадках работает 23 тоннелепроходческих щита. 48 свидетелей сфотографировали работу одновременно всех 23 объектов.

"Ни в одном мегаполисе мира не работало одновременно столько машин", – отметил Бочкарев.

Судьями выступили представители компании Guinness World Records. Решение об установлении нового рекорда вынес специальный арбитр после предоставления всех доказательств.

В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства напомнили, что с 2011 года в Москве построили 83 километра линий метро. Также было открыто 42 станции подземного транспорта и 10 депо.

Ранее стало известно, что в 2020 году специалисты планируют заменить в столичном метро около 90 километров рельсов и 22 тысячи шпал.