Районный центр "Место встречи Витязь" открылся в Конькове

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Районный центр "Место встречи Витязь" открылся 20 февраля в Конькове, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу девелоперской компании ADG group.

"Это современное городское пространство, которое скоро станет популярным местом для досуга и отдыха, в том числе для молодого поколения – в этом районе много студентов", – отметил управляющий партнер девелоперской компании Григорий Печерский.

По его словам, здесь есть все возможности для активного образа жизни и качественного отдыха – от культурных и творческих мероприятий до спорта и развлечений. Объект, ставший уже 23-м в сети "Место встречи", расположен по адресу улица Миклухо-Маклая, дом 27А.

Ранее на этом месте был советский кинотеатр "Витязь", выстроенный в 1971 году и названный в честь корабля, на котором этнограф Николай Миклухо-Маклай путешествовал в Новую Гвинею. Оригинальная вывеска была восстановлена в современных материалах при помощи 3D-сканирования.

Общая площадь обновленного центра составляет свыше 17 тысяч квадратных метров. Все помещения находятся на трех наземных и одном подземном этажах. На крыше разместили открытую террасу. В теплое время здесь можно будет проводить танцы, йогу, спортивные тренировки и занятия по английскому языку.

На втором этаже будет культурно-досуговый центр. Кроме того, в районном центре разместят фуд-холл.

Ранее стало известно, что за прошедшие пять лет девелоперы возвели на северо-западе Москвы 19 объектов образования. Их совокупная площадь превышает 107,5 тысячи квадратных метров, объекты рассчитаны на свыше 6 тысяч мест. Школы и детсады возвели в районах Хорошёво-Мнёвники, Митино, Щукино и Покровское-Стрешнево.

