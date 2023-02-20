Ряд улиц в центре Москвы перекроют 22 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 22 февраля, временно перекроют для движения ряд улиц в районе Хамовники в Москве. Об этом сообщает департамент транспорта столицы в своем телеграм-канале.

"С 05:30 до окончания мероприятия будет закрыт съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 15:00 до окончания мероприятия будет закрыто движение на участках улиц Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, в переулке Хользунова, на дублере Комсомольского проспекта, а также в Проектируемом проезде № 2309", – отмечается в сообщении.

Согласно информации, 22 февраля с 00:01 до завершения мероприятия нельзя будет парковаться в местах ограничений, на участках улицы Хамовнический Вал и на Комсомольском проспекте в районе дома 4.

Кроме того, 22 февраля изменят маршруты движения в Хамовниках. Так, не будут работать остановки у метро "Спортивная" и на Хамовническом Валу.

"Автобусы м5 не будут заезжать с Комсомольского проспекта к метро. Автобусы м6 и с216 будут укорочены до Новодевичьего монастыря. Автобусы 220 и с755 вместо Большой Пироговской улицы пойдут по Фрунзенской набережной через метро "Парк Культуры", как 379 маршрут", – добавляет Дептранс.

Ранее говорилось, что в связи с проведением плановых работ на железной дороге 23–25 февраля график движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Шереметьево изменится. Департамент транспорта Москвы сообщил об изменении в расписании поездов на Савеловском и Белорусском направлениях с 23 февраля.

На центральном участке от Савеловского вокзала до Белорусского вокзала часть поездов отменена, интервалы движения поездов будут увеличены до 1 часа.

Пригородные электрички не будут заезжать на Рижский вокзал с 1 марта и до осени

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