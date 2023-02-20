Пять жилых домов по программе реновации ввели в эксплуатацию в Зеленограде

Фото: пресс-служба Депстроя

С начала программы реновации в Зеленограде в эксплуатацию ввели пять жилых домов на 837 квартир, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"С момента старта программы реновации в Зеленоградском округе введены в эксплуатацию пять жилых домов на 837 квартир, они расположены в районах Крюково и Старое Крюково. Сегодня на территории Зеленоградского административного округа для переселения по программе реновации строят два жилых дома", – заявил он.

По словам Загрутдинова, квартиры в новых домах имеют улучшенную отделку, выполненную в соответствии с утвержденными столичным правительством стандартами реновации. Первые этажи новостроек отведены под нежилые помещения: магазины, спортивные клубы, кафе, салоны красоты, кружки для детей, а также вестибюли, лифтовые холлы, почтовые ящики и различные технические коммуникации.

"Всего в Зеленоградском округе столицы новые квартиры по программе реновации получат жители 34 домов жилой площадью более 111 тысяч квадратных метров", – добавил Загрутдинов.

Ранее стало известно, что в Москве к передаче под заселение готовят 19 новостроек, возведенных по программе реновации. Общая площадь зданий достигает 320 тысяч квадратных метров. Переехать в новые квартиры смогут порядка 10 тысяч жителей.

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