В Москве пройдет конкурс на комплексное обустройство парка Олимпийской деревни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовал прием заявок на участие в конкурсе на размещение многофункционального нестационарного объекта и некапитальных объектов в парке Олимпийской деревни. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Территория, которую необходимо благоустроить, располагается на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского. Согласно документации лота, здесь можно установить многофункциональные спортивные, развлекательные и торговые объекты.

"Общая площадь участка под их возведение составляет 4,7 тысячи квадратных метров, при этом 1,3 тысячи квадратных метров отведены с учетом зоны безопасности под установку аттракционов", – рассказал глава департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

Договор с победителем конкурса будет заключен на 15 лет. В первый год этого срока будущий инвестор должен будет разработать и согласовать проект обустройства парка Олимпийской деревни.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 марта. Специальная комиссия оценит предложения инвесторов и объявит результат самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в 2022 году планируется благоустроить два новых участка будущего парка "Яуза" в Москве. Здесь обустроят ландшафтный парк и комфортные места для отдыха посетителей.