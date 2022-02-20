Фасадные работы при строительстве школы в Зеленограде завершены на 95%

Фото: Максим Мишин/ Портал мэра и правительства Москвы

В Зеленограде завершили остекление и утепление фасада здания школы на 300 мест. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.



Руководитель департамента Рафик Загрутдинов рассказал, что будущая школа расположится в районе Савелки. Планируется, что образовательное учреждение введут в эксплуатацию до конца года.

Фасад четырехэтажного здания облицуют алюминиевыми панелями в составе вентилируемого фасада. Школа предназначена для обучения учеников 5–8 классов.

На первом этаже оборудуют административный кабинет, кабинет врача, прививочный и процедурный кабинеты, коворкинг, а также актовый зал и учебные помещения для изучения технологий. На втором этаже будут находиться учебные классы, лаборантская, кабинет биологии и иностранных языков, спортзал.

На третьем этаже разместят кабинеты физики, иностранного языка, лаборантская, учебный кабинет основ и принципов программирования, а также библиотека с медиатекой. Последний этаж займут пространство для свободного творчества, кабинет астрономии, шахматный кружок и другие кабинеты.

На территории школы оборудуют площадки для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, а также легкоатлетическую беговую дорожку с ямой для прыжков в длину.

Ранее сообщалось, что строительство школы на 800 мест в бывшей промзоне "Октябрьское поле" планируют завершить в 2022 году. По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, основные монолитные работы на объекте уже завершены. В настоящее время к концу подходят работа по устройству перекрытия спортзала.

