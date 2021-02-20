Большинство госуслуг по операциям с землей и недвижимостью переходит в онлайн-формат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Госуслуги, касающиеся сделок с нежилой недвижимостью и оформлением документов на нее, с 1 марта 2021 года можно будет получать только в электронном виде. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в онлайн-формат перейдут госуслуги, необходимые для строительства, реконструкции и благоустройства, предоставления городской земли организациям и физлицам, а также те, которые полезны для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков. Всего в электронный вид перевели 21 услугу департамента городского имущества (ДГИ).
В настоящее время в сфере имущества, земли и жилья ДГИ оказывает 35 госуслуг, из которых 24 можно получить онлайн и частично в бумажном формате.
"Перевод государственных услуг, касающихся нежилой недвижимости, исключительно в электронный вид начался в прошлом году. Тогда речь шла о двух услугах для арендаторов и владельцев земельных участков. Перевод еще 19 госуслуг завершится к 1 марта", – рассказал Ефимов.
Как уточняется, для получения госуслуг в электронном виде нужно подать заявление онлайн.
Подробный список услуг, которые будут переведены онлайн-формат с 1 марта, можно посмотреть на mos.ru.
Ранее стало известно, что более 950 представителей малого бизнеса Москвы арендовали помещения по льготной и минимальной ставке в 2020 году.
Программа льготной аренды нежилых помещений нацелена на малый бизнес, а именно на те предприятия, которые арендуют объекты площадью до 300 квадратных метров. Также на льготную аренду могут претендовать компании, которые занимаются социально значимыми видами деятельности.
Стоимость недвижимости выросла за последний год
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: