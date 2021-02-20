Большинство госуслуг по операциям с землей и недвижимостью переходит в онлайн-формат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госуслуги, касающиеся сделок с нежилой недвижимостью и оформлением документов на нее, с 1 марта 2021 года можно будет получать только в электронном виде. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в онлайн-формат перейдут госуслуги, необходимые для строительства, реконструкции и благоустройства, предоставления городской земли организациям и физлицам, а также те, которые полезны для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков. Всего в электронный вид перевели 21 услугу департамента городского имущества (ДГИ).

В настоящее время в сфере имущества, земли и жилья ДГИ оказывает 35 госуслуг, из которых 24 можно получить онлайн и частично в бумажном формате.

"Перевод государственных услуг, касающихся нежилой недвижимости, исключительно в электронный вид начался в прошлом году. Тогда речь шла о двух услугах для арендаторов и владельцев земельных участков. Перевод еще 19 госуслуг завершится к 1 марта", – рассказал Ефимов.

Как уточняется, для получения госуслуг в электронном виде нужно подать заявление онлайн.

Подробный список услуг, которые будут переведены онлайн-формат с 1 марта, можно посмотреть на mos.ru.

Ранее стало известно, что более 950 представителей малого бизнеса Москвы арендовали помещения по льготной и минимальной ставке в 2020 году.

Программа льготной аренды нежилых помещений нацелена на малый бизнес, а именно на те предприятия, которые арендуют объекты площадью до 300 квадратных метров. Также на льготную аренду могут претендовать компании, которые занимаются социально значимыми видами деятельности.

