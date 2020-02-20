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Москва 24

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Общество

08:34

В Московском зоопарке отметят Международный день полярного медведя

город общество животные досуг

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Московском зоопарке отметят Международный день полярного медведя. Гостей праздника будут ждать показательные кормления животных, интерактивный квест и увлекательные лекции о жизни зверей в условиях Крайнего Севера, передает портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что вход в зоопарк станет бесплатным 27 февраля. Воспользоваться льготой смогут те, кто придет в зоопарк в белой одежде. Для участия в акции "Хочу быть как белый медведь" необходимо надеть на себя не менее трех вещей данного оттенка.

На протяжении всего дня гиды будут знакомить посетителей с обитателями Крайнего Севера. Также они объяснят, почему шерсть медведей приобретает зеленоватый оттенок, расскажут, как охотятся полярные совы и почему росомахе дали кличку "обжора".

Увидеть же главных виновников праздника можно будет на новой территории в экспозиции "Полярный мир". Юным посетителям зоопарка предложат запечатлеть их на бумаге при помощи красок и карандашей.

Ранее сообщалось, что москвичи в День гида смогут посетить 110 бесплатных экскурсий. Увлекательные мероприятия в том числе подготовили и в столичном зоосаде. В частности, там расскажут об условиях обитания зверей в учреждении.

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