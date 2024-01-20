Более 6 тыс деревьев сдали на переработку в рамках акции "Елочный круговорот"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В рамках акции "Елочный круговорот" москвичи сдали на переработку уже более 6 тысяч новогодних деревьев. Всего в городе работает 600 пунктов приема, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Новогодние деревья отправляют на утилизацию и перерабатывают в щепу, которую используют в качестве удобрения для почвы, подстилки для животных и покрытия для экологических троп.

"С момента ее старта в 2016 году было собрано более 220 тысяч отслуживших свой срок праздничных деревьев, из которых получили 3 600 кубометров щепы", – отметили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По данным ведомства, больше всего елей жители столицы приносят в течение пары недель после старого Нового года. Деревья принимают бесплатно, однако на них не должно быть мишуры и украшений. Принести елку, пихту, сосну и их ветви можно в любой пункт.

Ранее сообщалось, что свыше 10 тысяч жителей Москвы присоединились к акции "Елочный круговорот" благодаря проекту "Город заданий". Более 7,7 тысячи участников проекта выполнили онлайн-задание и познакомились с основами правильной утилизации новогодних деревьев. Еще более трех тысяч человек проверили состояние пунктов приема деревьев. Кроме того, горожане делились адресами площадок по покупке живых елей, сообщали о выброшенных деревьях и многое другое.

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