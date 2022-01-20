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17:19

ТЦ "Европолис" в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение антикоронавирусных мер

город

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Московский торговый центр "Европолис" могут закрыть на 90 суток за нарушение антикоронавирусных мер. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Антон Романов.

По его словам, нарушения были выявлены в ходе мониторинга соблюдения объектами торговли режима повышенной готовности.

"Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты. Помимо этого, были отмечены случаи ношения масок ненадлежащим образом (на подбородке), что также является нарушением", – пояснил Романов.

Кроме того, администрация ТЦ не приняла надлежащих мер по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

За такое нарушение грозит штраф в размере 300 000 рублей. Если удастся установить факт причинения вреда здоровью человека, то организацию могут оштрафовать на сумму до 1 миллиона рублей или приостановить ее деятельность на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что торговый комплекс "Трамплин" в районе станции метро "Молодежная" в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер профилактики распространения коронавируса. Сотрудники и посетители магазина не использовали средства индивидуальной защиты либо делали это с нарушениями, например носили маски на подбородке так, что они не закрывали рот.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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