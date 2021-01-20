В Южном Медведкове до конца года по программе реновации введут дом на 186 квартир

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
До конца 2021 года в районе Южное Медведково по программе реновации введут жилой дом на 186 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
"Дом будет располагаться по адресу улица Молодцова, владение 33, корпус 1. Сейчас уже завершили все монолитные работы и его подключение к наружным инженерным сетям. Специалисты проводят отделку и устраивают внутренние инженерные системы", – рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.
Фасады дома сделают вентилируемыми, также их отделают керамическим гранитом с текстурой камня. После специалисты установят короба для кондиционеров, а лоджии застеклят.
В вестибюле разместятся колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, комната консьержа, почтовые ящики. Кроме того, пол в вестибюле, лифтовом холле и при входе в здание будет на одном уровне с поверхностью земли. У входной группы будет плитка с шероховатой поверхностью, чтобы препятствовать скольжению. Прилегающую территорию возле дома благоустроят.
По словам Загрутдинова, в рамках программы реновации в Южном Медведкове расселению подлежат 10 домов, в которых поживают 2,1 тысячи жителей.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года планируется передать под заселение шесть новостроек по программе реновации. Планируется обеспечить жильем свыше 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов.
Москвичам рассказали, как проходит программа реновации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: