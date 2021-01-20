В Южном Медведкове до конца года по программе реновации введут дом на 186 квартир

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

До конца 2021 года в районе Южное Медведково по программе реновации введут жилой дом на 186 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

"Дом будет располагаться по адресу улица Молодцова, владение 33, корпус 1. Сейчас уже завершили все монолитные работы и его подключение к наружным инженерным сетям. Специалисты проводят отделку и устраивают внутренние инженерные системы", – рассказал руководитель ведомства Рафик Загрутдинов.

Фасады дома сделают вентилируемыми, также их отделают керамическим гранитом с текстурой камня. После специалисты установят короба для кондиционеров, а лоджии застеклят.

В вестибюле разместятся колясочная, кладовая для уборочного инвентаря, комната консьержа, почтовые ящики. Кроме того, пол в вестибюле, лифтовом холле и при входе в здание будет на одном уровне с поверхностью земли. У входной группы будет плитка с шероховатой поверхностью, чтобы препятствовать скольжению. Прилегающую территорию возле дома благоустроят.

По словам Загрутдинова, в рамках программы реновации в Южном Медведкове расселению подлежат 10 домов, в которых поживают 2,1 тысячи жителей.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года планируется передать под заселение шесть новостроек по программе реновации. Планируется обеспечить жильем свыше 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов.