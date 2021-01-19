Почти 80 домов расселили в Москве с момента старта программы реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 80 домов полностью расселили по программе реновации в Москве, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики.

"С момента запуска программы реновации в Москве полностью расселены 78 домов, где проживали более 10 тысяч человек", – рассказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Он подчеркнул, что 45 зданий уже демонтировали по технологии умного сноса с помощью поэлементного разбора здания. Левкин заявил, что территории, на месте которых были дома, используются для строительства нового жилья.

Отмечается, что больше всего домов расселили в Юго-Западном, Западном и Центральном административных округах.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2021 года планируется передать под заселение шесть новостроек по программе реновации. Планируется обеспечить жильем свыше 2,9 тысячи человек из 14 расселяемых домов.