В приемном отделении больницы имени Ворохобова появились новые аппараты ЭКГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В приемном отделении городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова установили новые аппараты для проведения электрокардиографических исследований. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что новое оборудование обладает широким функционалом и высокой точностью измерений. Оно позволяет передавать результаты исследований по Wi-Fi или сохранять на внешний электронный носитель.
Кроме того, аппарат оборудован электродным поясом, благодаря которому можно моментально отправить кардиограмму для расшифровки в отделение функциональной диагностики. Новое оборудование позволит врачам быстрее проводить необходимые процедуры.
В 2018 году в больнице № 67 внедрили формат работы "врач к пациенту". Новый стандарт помогает сократить время пребывания пациентов в приемном отделении. Теперь специалисты приходят к пациентам после их поступления в приемное отделение и проводят необходимые обследования.
Также врачи больницы разработали систему маршрутизации. В приемном отделении медицинского учреждения оборудована зона для оценки состояния поступивших к ним пациентов. Каждый из них в соответствии с характером травмы получает красный, желтый или зеленый браслеты.
Красный браслет дается пациентам, которым необходима экстренная помощь. Медики таких пациентов немедленно отправляют в отделение реанимации. Пациенты с желтым и зеленым браслетами размещаются в смотровом зале, где им оказывают все необходимые процедуры в мобильном режиме. После этого врачи решают о дальнейшей госпитализации.
Ранее сообщалось, что аналоговое оборудование в поликлиниках Москвы будет полностью заменено на цифровое до 2021 года. В соответствии с новым стандартом около 70 единиц крупного оборудования поставят в 50 поликлиник, которые будут отремонтированы до 2022 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: