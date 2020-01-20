В приемном отделении больницы имени Ворохобова появились новые аппараты ЭКГ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В приемном отделении городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова установили новые аппараты для проведения электрокардиографических исследований. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что новое оборудование обладает широким функционалом и высокой точностью измерений. Оно позволяет передавать результаты исследований по Wi-Fi или сохранять на внешний электронный носитель.

Кроме того, аппарат оборудован электродным поясом, благодаря которому можно моментально отправить кардиограмму для расшифровки в отделение функциональной диагностики. Новое оборудование позволит врачам быстрее проводить необходимые процедуры.

В 2018 году в больнице № 67 внедрили формат работы "врач к пациенту". Новый стандарт помогает сократить время пребывания пациентов в приемном отделении. Теперь специалисты приходят к пациентам после их поступления в приемное отделение и проводят необходимые обследования.

Также врачи больницы разработали систему маршрутизации. В приемном отделении медицинского учреждения оборудована зона для оценки состояния поступивших к ним пациентов. Каждый из них в соответствии с характером травмы получает красный, желтый или зеленый браслеты.

Красный браслет дается пациентам, которым необходима экстренная помощь. Медики таких пациентов немедленно отправляют в отделение реанимации. Пациенты с желтым и зеленым браслетами размещаются в смотровом зале, где им оказывают все необходимые процедуры в мобильном режиме. После этого врачи решают о дальнейшей госпитализации.

Ранее сообщалось, что аналоговое оборудование в поликлиниках Москвы будет полностью заменено на цифровое до 2021 года. В соответствии с новым стандартом около 70 единиц крупного оборудования поставят в 50 поликлиник, которые будут отремонтированы до 2022 года.

