Последний корпус бизнес-парка "Останкино" построят по программе МПТ

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В составе бизнес-парка "Останкино" строится последний корпус. В новом 13-этажном здании в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ) будет создано около двух тысяч рабочих мест, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Глава департамента Анатолий Гарбузов отметил, что первые пять корпусов бизнес-парка введены в эксплуатацию. Там появилось почти 10 тысяч новых рабочих мест для жителей СВАО. В новом строящемся здании планируется разместить офисы, магазины и переговорные комнаты, указал он.

В уже построенных корпусах бизнес-парка расположились торгово-производственные, строительные, логистические и IT-компании. В новом здании на первом этаже будут площади под помещения ретейла, а в лобби – переговорные комнаты. Завершить строительство корпуса планируется в следующем году.

Более того, в составе бизнес-парка обустроят площадь, на которой в дальнейшем будут проводить мероприятия для работников и жителей района.

По словам директора по управлению проектами ГК "Пионер" Алексея Варламова, объект находится в пешей доступности от станции метро "Бутырская" и станции МЦД-3 Останкино. Это он назвал преимуществом для офисных сотрудников.

Ранее пять объектов социальной и коммерческой инфраструктуры общей площадью 85 тысяч квадратных метров появились в ЮВАО благодаря инвесторам с января этого года. Дополнение жилых застроек соответствующими зданиями способствует появлению новых мест для трудоустройства в разных районах Москвы и помогает формировать условия для жизни горожан, сказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.