Дом архитектора Сергея Гончарова в Трехпрудном переулке отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многоквартирный дом в Трехпрудном переулке, признанный выявленным объектом культурного наследия, отремонтируют, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект капитального ремонта здания, известного как дом архитектора Сергея Гончарова, согласован. Речь идет о трехэтажном жилом доме 1908 года постройки. В зонах замены инженерных коммуникаций в квартирах и подъездах планируется провести восстановительный ремонт. Общие помещения и фасады здания ждет косметический ремонт.

Председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков рассказал, что в подъезде расчистят и покрасят стены и потолки, на лестнице приведут в порядок металлические ограждения, деревянные окна заменят на пластиковые.

Фасады здания и его декоративные элементы очистят от старой краски и загрязнений, отремонтируют и заново покрасят. На окнах и балконах заменят отливы. На балконах отремонтируют полы и покрасят ограждения.

Между тем начальник управления проектной документации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Олег Дегтев назвал сохранение исторического портрета города одной из важнейших задач Фонда.

"Каждый отремонтированный вековой дом – это сбереженный для следующих поколений кусочек истории. Для точной оценки объема утрат на объекте применялись современные технологии, а для воссоздания фрагментов мастера будут использовать полимерные смеси", – добавил он.

До революции особняк в Трехпрудном переулке принадлежал московскому архитектору эпохи модерна Гончарову. В конце XIX – начале XX века здесь жили и работали художники Наталья Гончарова и Михаил Ларионов.

Ранее столичные специалисты уже начали проводить капитальный ремонт пяти домов, выстроенных еще до революции 1917 года. Их особенность в том, что они облицованы глазурованной плиткой. Для этого специалисты разработали индивидуальные планы работ и подобрали современные российские материалы и передовые технологии.

