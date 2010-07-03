Компенсационные автобусы запустят на Рижском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Компенсационные автобусы запустят на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) 20 и 22 ноября из-за изменения расписания электричек.

Как сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК", это связано с проведением работ по развитию железнодорожной инфраструктуры. Отмечается, что маршрут Москва – Шаховская будет укорочен до станции "Волоколамск".

Автобусы проедут остановки "Зубово", "С/Т Малахит", "Афанасово", "Дачи", "Назарьево", "Зденежье", "Стариково". Для проезда необходимо предъявить билеты или абонементы ЦППК, действительные на маршруте.

Ранее стало известно, что на семи направлениях МЖД из графика уберут сезонные электрички, которые были назначены в конце марта. Изменения связаны со снижением пассажирского потока из-за наступления зимнего периода.