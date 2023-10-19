Свыше 1 млн консультаций провели специалисты "Малого бизнеса Москвы" с 2012 года

Фото: пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города Москвы

Свыше миллиона бесплатных консультаций провели специалисты ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) с 2012 года для предпринимателей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что работники МБМ помогают разобраться в более чем 100 темах по запуску и развитию своего дела. Среди них, например, участие в государственных закупках, налогообложение, планирование рекламных кампаний и многое другое. Список регулярно дополняется, добавила она.

Так, основательница творческой студии и магазина изделий из натуральных материалов Светлана Карпушина стала миллионным получателем консультации. Она задавала вопросы по поводу масштабирования своего бизнеса.

Поддержку МБМ также получила предприниматель Ольга Попова. Она работала в ресторанном бизнесе по франшизе, затем создала свою концепцию и успешно ее реализовала. С новым проектом Ольгу пригласили поучаствовать в московском фестивале "Путешествие в Рождество".

Ранее сообщалось, что каждый третий житель Москвы работает в малом или среднем бизнесе. Всего в городе почти 850 тысяч таких предприятий.

На сектор малого и среднего предпринимательства приходится четверть экономики Москвы. Уже третий год эксперты отмечают высокий темп прироста таких компаний. Более 10 тысяч регистрируют каждый месяц.

Каждый третий москвич работает в малом или среднем предпринимательстве