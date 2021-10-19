Комплекс "Мой социальный центр" откроют на Дмитровском шоссе в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Один из крупнейших в столице комплексов "Мой социальный центр" появится в Северном районе на Дмитровском шоссе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новое здание для этих целей территориальному центру социального обслуживания "Бибирево" передал департамент городского имущества, рассказал глава ведомства Максим Гаман.

"Многофункциональный комплекс "Мой социальный центр" разместился по адресу Дмитровское шоссе, дом 169В. <...> Новый объект был возведен за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы", – сказал Гаман.

Он подчеркнул, что в четырехэтажной постройке площадью почти 4 тысячи квадратных метров созданы комфортные условия для оказания стандартных социальных услуг, а также приятного времяпровождения и занятий в кружках по интересам.

На первом этаже нового центра будут находиться справочная служба помощников-консультантов, столовая, отделение срочного обслуживания населения и специалистов социального обслуживания на дому, а также кафе и кулинарная студия.

На втором этаже разместятся отделение социальной реабилитации горожан с ограниченными возможностями здоровья, кабинет социальных работников, залы механотерапии и лечебной физкультуры, а также массажный кабинет и соляная пещера.

На третьем этаже оборудуют отделения по вопросам опеки, обслуживания старшего поколения и семей с детьми, а также помещения для администрации центра.

На четвертом этаже обустроят бильярдную, актовый зал на 150 мест, зимний сад, спортивный зал, тихие и шумные гостиные.

"Это один из крупнейших комплексов "Мой социальный центр" в столице. Остальные расположены в районах Марьина Роща, Таганском, Преображенское, Чертаново Северное, Южном Бутово, Ломоносовском, Сокольники, Митино, Некрасовка, Тушино, а также на территории ТиНАО в поселении Щаповском и городе Московском", – уточнил глава департамента городского имущества.

Рядом с новым центром социального обслуживания района Северный находятся остановки наземного общественного транспорта и заказник "Долгие пруды".

Как рассказал исполняющий обязанности директора ГБУ "Московские социальные центры" Артем Алексеев, проект предполагает реорганизацию социальных центров, которые в большей степени работали на предоставление льгот и социальных пособий, в комфортабельные центры, где горожанам будут даны широкие возможности для развития клубной деятельности и досуга.

"Москвичи могут прийти в такие центры, отдохнуть, пообщаться, заняться тем, что интересно", – сказал Алексеев.

Сообщается, что до конца года в столице будут работать более 30 городских комплексов "Мой социальный центр". Прийти туда может любой желающий, место жительства посетителя не имеет значения, предварительная запись не нужна.

Ранее сообщалось, что в День пожилых людей Сергей Собянин открыл центр социального обслуживания нового формата в Братееве. По словам градоначальника, подобный проект обсуждался с людьми старшего поколения давно. По мнению мэра, важно было создать центр не только для выдачи пособий, но и для общения и отдыха.

Вместе с центром в Братееве в этот же день открылись еще восемь центров – в Алексеевском, Бибиреве, Бирюлеве Западном, в Братееве на улице Борисовские Пруды, Выхине-Жулебине, Котловке, Северном и поселке Киевском.