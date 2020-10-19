Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичи смогут получить онлайн-консультацию по имущественно-земельным вопросам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что с начала 2020 года сотрудниками департамента городского имущества было проведено свыше 2 тысяч очных консультаций. В 2019 году, по его словам, почти 7,5 тысячи человек обратились по имущественно-земельным вопросам.

"Теперь физические и юридические лица могут получить необходимую информацию в любом удобном для себя месте, запись на видеоконсультации уже открыта", – заявил Ефимов.

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, в свою очередь, отметил, что подобный формат является первым опытом такого использования видеосвязи с записью на портале mos.ru. Он подчеркнул, что горожанам чаще удобнее именно в онлайн-режиме взаимодействовать с органами власти. По словам Лысенко, дистанционный формат стал актуальным также из-за пандемии коронавируса.

"Новый сервис, запущенный правительством Москвы, позволит горожанам получить квалифицированную помощь в удобное для них время без личного визита в орган власти", – подчеркнул Лысенко.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что сервис прошел период апробации. Однако, по его словам, сервис продолжают совершенствовать в соответствии с пожеланиями пользователей.

"Например, уже сейчас есть возможность во время консультации продемонстрировать специалисту документы по интересующему вопросу. Для этого нужно заранее отсканировать или сфотографировать бумаги, а в ходе беседы загрузить их в видеосервис", – сказал Гаман.

Сообщается, что москвичи смогут получить консультацию по получению согласия на перепланировку или изменениям в договоре аренды на нежилое помещение и земельный участок. С полным перечнем вопросов, по которым столичные жители смогут получить ответы онлайн, можно ознакомиться здесь.

Для получения консультаций необходимо иметь аккаунт на mos.ru. В каталоге услуг можно будет найти услугу "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ", выбрать ведомство "Департамент городского имущества" и найти строчку "Онлайн-консультация". Для получения дополнительной информации о работе ведомства можно обратиться по номеру телефона +7 (495) 777-77-77.

Ранее сообщалось, что большая часть госуслуг в сфере имущественно-земельных отношений в Москве доступны онлайн. Отмечалось, что в следующем году в дистанционный формат переведут все сервисы. Ефимов подчеркивал, что в первой половине 2020 года за госуслугами в сфере имущественно-земельных отношений обратились порядка 50 тысяч человек.