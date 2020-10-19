Больше половины услуг в имущественно-земельной сфере доступны онлайн

08:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Большая часть государственных услуг, предоставляемых в сфере имущественно-земельных отношений, доступны онлайн, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В следующем году в электронный формат переведут все сервисы.
Как отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, работа по цифровизации госуслуг в этой сфере началась в 2010 году, а уже сегодня в электронном виде оказываются 23 из 35 госуслуг.
"Еще 12 пока можно получить только на бумаге, но уже в 2021 году все услуги будут доступны онлайн. Благодаря возможности подачи заявлений в онлайн-режиме процесс получения госуслуг стал проще и быстрее", – подчеркнул он.
Ефимов напомнил, что в первой половине 2020 года за государственными услугами в имущественно-земельной сфере обратились около 50 тысяч человек, и большая часть из них направила заявки онлайн.
Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, в свою очередь, напомнил, что всего юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Москвы на mos.ru доступно более 190 цифровых услуг и сервисов.
"Технологии делают столицу удобнее и безопаснее, дают предпринимателям возможность в онлайн-режиме решать важные бизнес-задачи. В период пандемии дистанционный доступ к услугам и сервисам позволяет жителям сохранять деловую и социальную активность", – сказал он.
Самой популярной услугой среди представителей бизнеса является "Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации". От физических лиц больше всего запросов на предоставление информации и документов о зарегистрированных до 31 января 1998 года правах на объекты жилищного фонда.
Глава департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов заявил, что столица активно развивает цифровые сервисы и по уровню цифровизации успешно конкурирует со многими мировыми мегаполисами. В рейтинге электронного правительства ООН Москва входит в десятку городов с наиболее развитой экосистемой электронных государственных услуг.
Ранее сообщалось, что Минцифры РФ планирует разрешить россиянам получать заверенные бумажные версии электронных документов через многофункциональные центры госуслуг. В ведомстве объяснили, что не все органы или организации готовы принимать только электронные документы.
В министерстве рассчитывают, что новый порядок не только исключит неточности, но и в целом оптимизирует выдачу документов, имеющих юридическую силу. В действующем законодательстве обычный распечатанный материал квалифицироваться как подписанный не может.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: