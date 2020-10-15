Россиянам разрешат получать заверенные бумажные версии документов с портала госуслуг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минцифры РФ планирует разрешить россиянам получать заверенные бумажные версии электронных документов через многофункциональные центры госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве объяснили, что не все органы или организации готовы принимать только электронные документы.
"В связи с этим при получении многих социально важных услуг гражданам до сих пор приходится подавать документы на бумаге или дублировать электронные документы бумажными копиями, при этом часто не имеющими юридической силы", – объяснили в Минцифры.
В ведомстве рассчитывают, что новый порядок не только исключит неточности, но и в целом оптимизирует выдачу документов, имеющих юридическую силу. В действующем законодательстве обычный распечатанный материал квалифицироваться как подписанный не может.
Владимир Путин ранее поручил обеспечить перевод социально значимых госуслуг в электронный формат. Срок исполнения этого проекта – до 1 января 2023 года. Докладывать о развитии данного направления будут раз в полгода.
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