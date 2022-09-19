Лифты Останкинской башни возобновили работу

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В Останкинской башне лифты возобновили работу после того, как в Москве улучшились погодные условия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу башни.

"В соответствии с требованиями обеспечения безопасности гостей лифты телебашни были отключены. Как только ветер стих, лифты возобновили работу", – передали в пресс-службе.

Кроме того, там добавили, что посетители спокойно осматривали столицу с площадки на высоте 337 метров. Гости проверяли на прочность знаменитый прозрачный стеклянный пол и общались с экскурсоводами.

Ранее сообщалось, что примерно 50 человек оказались в заложниках у непогоды на Останкинской башне. Уточнялось, что из-за сильного ветра лифты автоматически отключаются.

Гендиректор башни Андрей Романченко назвал подобную ситуацию стандартной при такой погоде. Он отметил, что при скорости ветра выше 19 метров в секунду, лифты останавливаются и гости спускаются пешком. Более того, все посетители благополучно спустились.