Схема движения изменится в центре Москвы 24 сентября из-за мотопарада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 24 сентября из-за проведения фестиваля по случаю закрытия мотосезона. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептраса.
"24 сентября в Москве состоится осенний мотопарад. <...> Просим водителей заранее планировать свой маршрут, для поездок в центр лучше воспользоваться городским транспортом", – говорится в сообщении.
Так, уже с 23:30 пятницы, 23 сентября, будет полностью перекрыт проспект Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, а также непосредственно улица Маши Порываевой. Ограничения будут действовать до 15:00 субботы. В течение суток до перекрытия (с вечера 22 сентября) на указанных участках для проезда будет закрыто по одной полосе в каждую сторону.
Кроме того, с вечера 22 сентября и до конца периода действия ограничений на дынных участках будет запрещена парковка. Также до вечера субботы оставить автомобиль нельзя будет на парковке № 9009 на улице Крымский Вал.
С 11:50 24 сентября будут поочередно закрываться участки Садового кольца. Движение планируется возобновлять по мере прохождения мотоколонны.
Ранее сообщалось, что движение ограничат на участке Севастопольского проспекта с 20 сентября по 5 декабря. Это связано с проведением инженерных работ. Ограничения затронут участок от дома 85 до дома 85, строения 1.
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