Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москву украсят в честь Дня государственного флага РФ, который отмечается 22 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Заммэра Петр Бирюков рассказал, что в городе будет установлено более 2,2 тысячи флагов на мостах, в том числе на Большом Московрецком и Большом Каменном, Новоарбатском, Большом Устьинском, Крымском, Бородинском и Большом Краснохолмском.

Праздничные флаги также разместят на 1-м и 2-м Минских путепроводах, мосту Победы, Самотечной эстакаде и Тверском путепроводе.

Кроме того, здания Государственной думы, Совета Федерации, правительства Москвы и Центрального музея Вооруженных сил будут украшены композициями из триколоров.

На афишных стендах, остановках общественного транспорта и билбордах разместят 500 поздравительных плакатов. Праздничный ролик будет транслироваться на 250 цифровых экранах, а видеопоздравления можно будет увидеть на медиафасадах на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице.

Кроме того, в честь праздника в кинотеатрах "Москино" 22 августа пройдут кинопоказы картины "Курсанты Кремля".

Фильм расскажет зрителям о становлении училища и его роли в истории. В том числе будут показаны героические сражения в битве за Москву в ходе Великой Отечественной войны. Тогда из 1 330 курсантов из боя не вернулись 811.

