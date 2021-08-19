Рядом с улицей Ивана Франко построят надземный переход

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Надземный пешеходный переход через пути первой линии Московских центральных диаметров (МЦД-1) и северный дублер Кутузовского проспекта построят недалеко от улицы Ивана Франко на западе столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Длина перехода составит около 100 метров. Каждый из спусков оборудуют лифтом. Главное внимание в проекте уделяется не эстетике, а функциональности – переход через железную дорогу и проспект должен быть безопасным и быстрым. С этой задачей он точно справится", – заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Отмечается, что пешеходный переход будет расположен в районе Полоцкой и Гвардейской улиц, его общая площадь составит около 800 квадратных метров. Проект уже согласовала Москомархитектура: переход будет оформлен в стандартном виде с белой окраской и большим количеством остекления. Витражи входных павильонов будут выполнены в футуристической стилистике с узорами, изображающими микросхемы.
"Пользоваться переходом будет удобно всем категориям граждан. Рядом со входами появятся благоустроенные площадки, велопарковки и лавочки", – говорится в сообщении.
Ранее Максим Ликсутов сообщил о планируемом строительстве двух новых трамвайных сетях в столице. Одна соединит Метрогородок со станцией метро "Измайловская", вторая будет проходить от Чертановской улицы до МЦД-2 Покровское.
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