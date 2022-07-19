Церемония закрытия международного шахматного форума Moscow Open пройдет в столице 20 июля

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Церемония закрытия международного шахматного форума Moscow Open состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой 20 июля, сообщает пресс-служба департамента спорта Москвы.

Мероприятие начнется в 18:00. В этот же день день на форуме запланированы игры за золото и бронзу "Турнира звезд". В матчах будут участвовать Анатолий Карпов, Сергей Карякин, Александр Грищук и Александр Морозевич.

В последний день Moscow Open также собираются представить театрализованное шоу, сеанс одновременной игры с шахматистом Эрнесто Инаркиевым и автограф-сессии.

Ранее сообщалось, что 24 июля в гольф-клубе Moscow Country Club пройдет благотворительный турнир по гольфу. В рамках международного фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" состоится матч в формате "сборная России – сборная мира".

После турнира состоится увлекательная спортивная игра, придуманная организаторами фестиваля. В ней сразятся 12 олимпийских чемпионов разных лет. Свое участие уже подтвердили Мария Киселева, Софья Великая и Елена Веснина.