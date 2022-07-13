В Moscow Country Club пройдет благотворительный турнир по гольфу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

24 июля в гольф-клубе Moscow Country Club пройдет благотворительный турнир по гольфу. В рамках международного фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры" состоится матч в формате "сборная России – сборная мира".

За сборную России сыграют депутаты Госдумы Александр Жуков, Светлана Журова, Айрат Фаррахов, организатор фестиваля Евгений Ковтун и многие другие известные государственные деятели и бизнесмены. За сборную мира будут выступать представители дипломатических миссий иностранных государств (Индии, Вьетнама, Замбии, Зимбабве, Кении и так далее). Также в нее войдут известные спортсмены, обладатели олимпийских наград Зарах Имбал (Индия) и Вадим Девятовский (Беларусь). В каждой команде будет 28 гольфистов.

После турнира состоится увлекательная спортивная игра, придуманная организаторами фестиваля, под названием "керлингольф". В ней сойдутся 12 олимпийских чемпионов разных лет. Свое участие уже подтвердили Мария Киселева, Софья Великая и Елена Веснина. Кроме того, для любителей шахмат на фестивале состоится сеанс одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Карякиным.