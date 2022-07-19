Многофункциональный комплекс появится в составе ТПУ Владыкино

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Владыкино планируют возвести многофункциональный комплекс, сообщает РИА "Недвижимость" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Уточняется, что градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила предоставление на пять лет земельного участка в 0,45 гектара для строительства комплекса.

В пресс-службе отметили, что в здании площадью 20,9 тысячи квадратных метров могут разместить объекты делового управления, магазины, рынки, объекты общепита и другие.

Ранее председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что у станции метро "Митино" на северо-западе Москвы построили новый многофункциональный центр.

Трехэтажное здание, в котором также могут расположиться спортивные и торговые объекты, возвели по адресу Дубравная улица, владение 33. Витражный фасад центра, площадь которого составляет 5,8 тысячи квадратных метров, оформлен ассимметричными плиточными вставками.

