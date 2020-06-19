В Мосприроде напомнили о запрете на пикники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Мосприроде напомнили, что на природных территориях города продолжает действовать запрет на пикники. Нельзя разводить огонь даже в специально отведенных для этого зонах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Инспекторы по охране окружающей среды следят за ситуацией, патрулирование на особо охраняемых природных территориях усилено. Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Сейчас парки, скверы и сады открыты для прогулок и индивидуальных занятий спортом. Временно запрещено пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками.

После снятия запрета Мосприрода планирует оборудовать противопожарным инвентарем около 250 зон. Обновленный перечень пикниковых точек разместят на сайте учреждения.

Также в Мосприроде напомнили, что стихийные пикники негативно влияют на сложившуюся экосистему. К примеру, дым от мангала может отпугнуть насекомых, опыляющих растения.

С 16 июня в столице возобновили работу летние веранды в парках и кафе. Кроме того, заработали ларьки с мороженым и прохладительными напитками.

При благополучной обстановке с 23 июня смогут начать работу стационарные заведения общепита. С этого же дня может возобновить работу парк "Зарядье".