Мультимедиа Арт Музей закроется на ремонт 29 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мультимедиа Арт Музей 29 июня закроется на ремонт, сообщила директор музея Ольга Свиблова в ходе онлайн-конференции, посвященной возобновлению работы музеев, сообщает Агентство "Москва".

По ее словам, работы в музее продлятся до сентября. В частности, будет переделана система вентиляции. Для этого придется снять работы.

При этом Свиблова отметила, что музей справляется с наплывом посетителей после возобновления работы, прерванной из-за пандемии коронавируса.

С 16 июня в городе возобновили работу культурные учреждения, в том числе музеи. До этого Сергей Собянин отменил режим самоизоляции и график пропусков. "Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни", – сообщал мэр столицы.