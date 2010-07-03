Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Павильон "Ночной мир" в Московском зоопарке закрыли для проведения плановых работ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу зоосада.

В пресс-службе зоопарка отметили, уже в субботу, 22 июня, он заработает в штатном режиме. В павильоне обитают проворный кинкажу, любознательные кволлы и энергичные долгоноги.

Во время проведения плановых работ в павильоне гостям предложили посетить экспозиции "Фауна России" и "Кошачий ряд". Там обитают песцы, лисицы, вороны, снежный барс и семейство рысей.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш редкого вида парнокопытных – сычуаньского такина. Впервые такины появились в зоопарке в 2009 году, за 10 лет специалистам удалось добиться регулярного размножения этих животных.

