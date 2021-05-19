Торговый комплекс с открытым бассейном появится в ТиНАО

10:47
Фото: archsovet.msk.ru
Торгово-ресторанный комплекс с открытым бассейном построят в деревне Лапшинке в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.
По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, комплекс из трех секций выполнят в современном стиле, с ребристой кровлей открытых веранд.
Кроме того, важным для проекта будет главный вход – его украсят чередующиеся и пересекающиеся арки различных цветов. Площадь торгового комплекса составит около 15 тысяч квадратных метров. Все три здания запроектированы одноэтажными, помимо этого, ресторанам и кафе будет отдана большая часть площадей.
Также на территории будет находиться наземная парковка на 240 автомобилей.
Ранее в столичном районе Чертаново Северное ввели в эксплуатацию торгово-развлекательный центр "Гравитация". Объект возведен на улице Чертановской, доме 20, сооружении 3, за счет инвестора.
Новый трехэтажный семейный торгово-развлекательный центр построили на месте временного рынка у пересечения улицы Чертановской с Днепропетровской и Сумской улицами.
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