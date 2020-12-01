Торговый центр "Гравитация" открыли в Чертанове Северном

Фото: gravitymall.ru
В столичном районе Чертаново Северное ввели в эксплуатацию торгово-развлекательный центр "Гравитация", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.
"Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию торгово-развлекательного комплекса с магазинами, кинотеатром и семейным парком на юге Москвы. Объект возведен на улице Чертановской, доме 20, сооружении 3, в районе Чертаново Северное за счет инвестора", – говорится в сообщении.
Отмечается, что новый трехэтажный семейный торгово-развлекательный центр построили на месте временного рынка у пересечения улицы Чертановской с Днепропетровской и Сумской улицами. На площади свыше 30 тысяч квадратных метров расположатся магазины, гастромаркет с ресторанами, кинотеатр на семь залов, парк активного отдыха и детская игровая площадка. Визуальная концепция торгового центра связана с научной тематикой.
Также была благоустроена и территория вокруг комплекса: ее озеленили и обустроили открытой парковкой на 110 мест с заездом со стороны Сумского проезда.
Ранее новый торговый комплекс ввели в эксплуатацию в московском районе Митино. Уточняется, что в трехэтажном здании размещены различные магазины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: