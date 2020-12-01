Торговый центр "Гравитация" открыли в Чертанове Северном

Фото: gravitymall.ru

В столичном районе Чертаново Северное ввели в эксплуатацию торгово-развлекательный центр "Гравитация", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию торгово-развлекательного комплекса с магазинами, кинотеатром и семейным парком на юге Москвы. Объект возведен на улице Чертановской, доме 20, сооружении 3, в районе Чертаново Северное за счет инвестора", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новый трехэтажный семейный торгово-развлекательный центр построили на месте временного рынка у пересечения улицы Чертановской с Днепропетровской и Сумской улицами. На площади свыше 30 тысяч квадратных метров расположатся магазины, гастромаркет с ресторанами, кинотеатр на семь залов, парк активного отдыха и детская игровая площадка. Визуальная концепция торгового центра связана с научной тематикой.

Также была благоустроена и территория вокруг комплекса: ее озеленили и обустроили открытой парковкой на 110 мест с заездом со стороны Сумского проезда.

Ранее новый торговый комплекс ввели в эксплуатацию в московском районе Митино. Уточняется, что в трехэтажном здании размещены различные магазины.