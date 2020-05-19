В столице отложили запуск проекта общественного водного транспорта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Запуск общественного водного транспорта в столице отложен на 2021–2022 годы, так как расходы на поставку речных судов для проекта не являются предметом первой необходимости, заявил заместитель руководителя департамента транспорта Москвы Дмитрий Пронин.
"Сейчас средства бюджета столичного транспортного комплекса идут в первую очередь на работу уже действующей инфраструктуры – московского метро, всех видов наземного городского транспорта, на безопасность, выполнения требований врачей и обновление парка вагонов, трамваев, автобусов и электробусов", – приводит слова Пронина ТАСС.
По его словам, развитие речного транспорта в столице является долгосрочным проектом. Для реализации требуется реконструировать причалы и благоустроить прилегающие территории.
"Мы будем продолжать готовить причальную инфраструктуру, но к покупке судов вернемся при выравнивании бюджетных доходов", – подчеркнул Пронин.
Предполагается, что пилотный маршрут общественного речного транспорта пройдет от Киевского вокзала до Нижних Мнёвников. Причалы будут находиться около станций метро, МЦК, а также остановок наземного транспорта. Проезд можно будет оплатить по городским тарифам – предусмотрена возможность оплаты "Тройкой".
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов ранее сообщил, что регулярные речные трамваи в Москве планируется запустить в 2021 году.
В мае прошлого года на Москве-реке начали ездить десять цветных речных трамваев. Они останавливаются у Киевского вокзала, арены "Лужники", Воробьевых гор, Парка Горького, Большого Каменного моста, парка "Зарядье" и Новоспасского моста.
Также сообщалось, что к 2024 году на Москве-реке появится около 20 причалов для речных трамваев. Благодаря этому в городе появятся новые маршруты передвижения.
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