Более 2 тысяч студентов работает с пациентами с коронавирусом в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 2 тысяч студентов столичных медицинских вузов в настоящий момент принимают участие в лечении больных коронавирусом, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Большая часть обучающихся (1140 человек) в настоящий момент работает на должностях среднего медицинского персонала, получая зарплату в 175 тысяч рублей. 670 студентов стали практикантами в медицинских учреждениях, их месячный оклад составляет около 70 тысяч рублей. Кроме того, 235 студентов работают в качестве младшего медицинского персонала, получая 115 тысяч рублей в месяц.

"Врачи и весь медицинский персонал находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, обрушившейся на наш город. Молодые специалисты, студенты-медики, не остаются в стороне и активно присоединяются к старшим коллегам. В рамках практической подготовки они выходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией", – рассказала Ракова.

Она добавила, что студенты регулярно предлагают свои услуги именно на основе официального трудоустройства. Заммэра подчеркнула, что обучающиеся в столичных медицинских вузах уже работают на равных условиях с врачами, борющимися с коронавирусом.

"Помимо денежных выплат, привлеченные в стационары специалисты наравне с уже работающими московскими врачами обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием и парковкой рядом с работой", – сообщила Ракова.

В настоящий момент студенты медвузов работают более чем в 20 столичных учреждениях. Все молодые работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, студентов консультирует назначенный руководитель направления, который также следит за санитарной безопасностью молодых работников.

Ранее несколько студентов рассказали, почему они решили идти на работу, где предполагается лечение больных с коронавирусом. В частности, студент шестого курса РНИМУ имени Пирогова Андрей Корсунов рассказал о своем опыте пребывания в коронавирусном стационаре.