Строительство гостиницы завершилось возле станции метро "Маяковская" в центре Москвы

Фото: stroi.mos.ru

В Москве завершилось строительство гостиницы с рестораном, СПА-комплексом и конференц-залом. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Объект расположился по адресу 1-я Тверская-Ямская, владение 2. Неподалеку от гостиничного комплекса есть станция Московского метрополитена "Маяковская".

"Здание общей площадью 25,3 тысячи квадратных метров представляет собой два самостоятельных девятиэтажных корпуса, объединенных на уровне второго этажа, с общим подземным пространством", – цитирует Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

На первом и втором этажах гостиничного комплекса расположены входные группы, ресторан, конференц-зал и СПА-центр, с третьего по девятый – 91 номер для будущих постояльцев.

"Архитектурный облик комплекса представляет собой прямоугольную форму. В фасадных решениях прослеживается стилистика классической архитектуры с четкой структурой горизонтальных поясов. В отделке фасадов применены темно-серый гранит и мрамор светлых тонов", – рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Проект реализован в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части города Москвы, принятой Сергеем Собяниным.

До этого стало известно, что новый гостиничный комплекс построят на месте производственных корпусов завода "Геоприбор" в Замоскворечье. По его словам, здание возведут на Большой Татарской улице. Комплекс на 73 номера будет состоять из двух корпусов общей площадью 17,4 тысячи квадратных метров.

