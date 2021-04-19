Жилая застройка появится на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На севере столице возведут комплексную жилую застройку с объектами социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Как уточняется, проект планировки территорий одобрили в градостроительно-земельной комиссии Москвы. Строительство будет проходить в районе Базовской и Зеленоградской улиц, проезда № 4389, улиц Маршала Федоренко и Бусиновской Горки. Работы пройдут на общей площади 100 гектаров.

Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, площадь нежилой застройки на территории составит 902 250 квадратных метров, из них 58 220 квадратных метров займут социальные объекты.

"Социальная инфраструктура проекта предусматривает строительство четырех детских садов на 750 мест и двух школ на 1,7 тысячи мест. Также запланировано строительство многоуровневых паркингов на 4 тысячи 10 машино-мест", – приводятся в сообщении слова Пятовой.

Она отметила, что площадь сохраняемой в микрорайоне застройки составляет 151 тысячу 670 квадратных метров. Также предусмотрен снос части объектов площадью 258 тысяч 293 квадратных метра.

Ранее сообщалось, что на территории реорганизуемой промзоны Грайвороново построят 14 социальных объектов. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что на территории появятся семь детских садов на 1 850 мест, шесть школ на 4 875 мест и детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену, а также жилые и нежилые здания.

Кроме того, в Москве реорганизуют бывшие промзоны Соколиная Гора и Алтуфьевское Шоссе. Новые территории будут развивать за счет строительства социальной и жилой инфраструктуры, а также общественно-производственной застройки.