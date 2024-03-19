Москва онлайн покажет подготовку причалов к открытию пассажирской навигации в столице

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

20 марта зрители Москвы онлайн смогут в режиме реального времени понаблюдать за подготовкой причалов к открытию пассажирской навигации в столице.

Вы увидите, как рабочие очистят один из причалов от остатков снега и льда, промоют лестницы, обработают и покрасят гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы.

Порядка двух тысяч инженерных сооружений промоют после зимы в Москве. Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, масштабные работы уже начались. В порядок приведут мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники.

Смотрите прямую трансляцию 20 марта в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.