В Москве приступили к промывке элементов дорожно-транспортной инфраструктуры

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты начали проводить после зимы промывку элементов дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Об этом сказано в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

"Промоем дорожные знаки, информационные щиты вдоль дорог, барьерные ограждения и шумозащитные экраны", – уточнили в сообщении.

Ранее стало известно, что столичные службы проводят работы по ворошению, погрузке и вывозу снега и валов, образованных за весь зимний период. В комплексе городского хозяйства Москвы объяснили, что ворошение позволяет ускорить таяние остатков снежных масс.

Также специалисты Мосводостока очищают водоприемные колодцы от снежной шуги и наледи для беспрепятственного пропуска талых вод.

