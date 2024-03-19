Археологи нашли следы косторезной мастерской на северо-западе Таганского района

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Столичные археологи провели работы по благоустройству на Яузской улице, доме 11, после чего обнаружили многочисленные расходные материалы со следами резьбы по кости и пришли к выводу, что на северо-западе Таганского района в XVIII–XIX веках находилась косторезная мастерская. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточнил руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов, кости животных со следами вырезанных заготовок под пуговицы позволили сделать вывод о том, что раньше здесь находилась мастерская ремесленника-костореза. Подобное открытие позволило лучше понять жизнь москвичей, которую они вели 200–250 лет назад, отметил он.

В те времена пуговицы создавали методами распиливания, разрезания, объемной резьбы, сверления, а также вытачивания на токарном станке. В качестве материалов использовали кости животных, плотные и полые рога. Археологи считают, что костяные пуговицы пользовались более высокой популярностью, нежели металлические.

При производстве пуговиц сохранялись заготовки. Речь идет об отрезках длинных костей животных, которые выглядят так, будто у них было несколько надкусов по краям. В ходе раскопок специалисты нашли сразу несколько таких заготовок с явными следами работы костореза. Их намерены передать в музейный фонд Москвы.

"Изучаемый участок находится на территории Заяузья. Название происходит от расположения этой местности за рекой Яузой (относительно исторического центра Москвы). С прибрежными землями связаны события ранней московской истории. Один из летописных источников указывает, что первоначальное поселение располагалось в устье Яузы", – говорится в сообщении.

Внутри Заяузья археологи выделяют Швивую горку, которая являлась удобным местом для городища. На ее склоне располагался исследуемый учеными участок. По этой территории проходили пути во Владимир (современная Николоямская улица) и Болвановская дорога в Коломну (современные Яузская, Верхняя Радищевская и Таганская улицы).

По данным письменных источников, в XV–XVI веках в Заяузье появились слободы ремесленников, которые начали работать с огнем. Перенесенная из города Гончарная слобода являлась одной из наиболее ранних и самых крупных в изучаемой местности, считают археологи. Спустя время гончаров вытеснили в конец современной Гончарной улицы. На их место пришли кузнецы, бронники, котельники и другие ремесленники.

Исследования участка Заяузья стартовали еще в 1940-е годы. На тот момент археологи узнали, что хозяйственная деятельность в этой местности прослеживается с XI–XIII веков.

Накануне стало известно, что археологи нашли на Усачевой улице 400 изделий, которые датируются XVIII–XIX веками. Раскопки прошли на площади свыше пяти тысяч квадратных метров в 2022–2023 годах. Археологи обнаружили детские игрушки, предметы быта, украшения, изысканную посуду, монеты и многое другое.

Более 8,9 тыс уникальных предметов нашли в столице в 2023 году